Polizei Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild „Reichsbürger"-Camp in Owschlag widerstandslos geräumt Von dpa | 20.10.2022, 16:40 Uhr

Ein von mutmaßlichen sogenannten Reichsbürgern errichtetes Camp in Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstag wie seit langem erwartet geräumt worden. Eine Firma habe dies am Vormittag erledigt, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet.