Trockenheit macht Bauern zu schaffen
Landwirtschaft Regional bis zu 17 Prozent Ernteeinbußen beim Winterweizen Von dpa | 30.06.2023, 14:19 Uhr

Trockenheit und Hitze könnten einer Prognose zufolge deutschlandweit zu Ernteeinbußen beim Winterweizen führen. Besonders betroffen sind Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Experten rechnen dort in diesem Jahr mit Einbußen von bis zu 17 Prozent. Das geht aus dem Dürremonitor der Baywa hervor, den der Agrarhandelskonzerns am Freitag erstmals in München veröffentlichte. In der gesamten Bundesrepublik sei ein Rückgang von sechs Prozent möglich.