Regierung und Kommunen suchen nach Lösungen für Innenstädte Von dpa | 08.05.2023, 11:42 Uhr

Landesregierung und Kommunen in Schleswig-Holstein suchen weiter nach Möglichkeiten, die Verödung von Innenstädten zu verhindern. Es gebe keine pauschalen Antworten, teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zu einem Treffen von mehr als 100 Vertretern von Städten und Gemeinden am Montag mit. Anlass war die Halbzeitbilanz des Innenstadtprogramms, das die Landesregierung während der Corona-Pandemie mit 12,5 Millionen Euro aufgelegt hatte. So vielschichtig wie das Thema sei, so unterschiedlich seien auch die Ansätze, ihm zu begegnen. „Deutlich wurde auch, dass die Herausforderungen für die Innenstädte weder alleine durch die Pandemie erzeugt wurden noch mit der Pandemie enden“, so Sütterlin-Waack.