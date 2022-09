Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberverwaltungsgericht Regierung prüft Vorgehen bei Generalstaatsanwalts-Stelle Von dpa | 22.09.2022, 10:10 Uhr

Nach dem Ernennungsstopp im Fall der Generalstaatsanwalts-Stelle in Schleswig-Holstein durch das Oberverwaltungsgericht (OVG) will das Justizministerium das weitere Vorgehen beraten. „Die umfangreiche Entscheidung des Senats wird derzeit darauf geprüft, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, damit das weitere Verfahren über die Stellenbesetzung fehlerfrei und möglichst zügig durchgeführt werden kann“, sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag