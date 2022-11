Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Regirung Regierung in Kiel kritisiert Pläne für Gewinnabschöpfung Von dpa | 14.11.2022, 07:57 Uhr

Gewinnabschöpfung ja, aber nicht so: An der Kieler Förde regt sich Widerstand gegen Pläne das Bundes für die Abschöpfung von Zufallsgewinnen am Strommarkt. Schwarz-Grün befürchtet zu starke Negativwirkungen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien.