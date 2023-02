Landtag Schleswig-Holstein Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen Regierung beschließt Nachschiebeliste zum Haushalt Von dpa | 28.02.2023, 13:27 Uhr

Die Landesregierung hat eine Nachschiebeliste für den Haushalt des laufenden Jahres auf den Weg gebracht. „Wir reagieren auf aktuelle Herausforderungen und halten Zusagen ein“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kiel. Schwarz-Grün will 26 Millionen Euro mehr für Investitionen bereitstellen, beispielsweise in Krankenhäuser und Feuerwehrgerätehäuser.