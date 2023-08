Wetter in Schleswig-Holstein Bis zu 15 Liter Wasser pro Quadratmeter: Gefahr Platzregen bei Gewitter Von Michelle Ritterbusch | 08.08.2023, 13:02 Uhr Der Sommer in Schleswig-Holstein ist geprägt von Regen. Archivfoto: Julia Weilnböck up-down up-down

Das Wetter in Schleswig-Holstein bleibt ungemütlich. Sonne und Regen wechseln sich ab, dazu weht der Wind teils kräftig. Aber Besserung ist in Sicht, sagt Meteorologe Ronny Büttner von der Wetterwelt in Kiel.