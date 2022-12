Regenwetter Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Regen und Glatteisgefahr in Norddeutschland Von dpa | 06.12.2022, 06:36 Uhr

Ein Tiefausläufer über Hamburg und Schleswig-Holstein sorgt am Dienstag für wechselhaftes Wetter in der Region. Am Vormittag kommt es gelegentlich zu Regen oder Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im späteren Tagesverlauf ist örtlich etwas Nebel möglich. In der Nacht zum Mittwoch besteht bei Tiefstwerten um null Grad Glatteisgefahr. Am Donnerstag soll es wechselnd vereinzelt Regen-, Graupel- oder Schneeschauer geben. In der Nacht zum Freitag besteht bei minus drei Grad Glatteisgefahr.