Wetter Regen und Gewitter im Norden erwartet Von dpa | 18.09.2023, 06:42 Uhr | Update vor 35 Min. Gewitter Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Zum Start der neuen Woche wird es nass im Norden Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag in Hamburg und Schleswig-Holstein abwechselnde Bewölkung mit zeitweise Schauern und Gewitter. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag sollen sowohl Regen als auch Gewitter leicht nachlassen. Tagsüber kühlt es dann bei Maximaltemperaturen von 19 Grad leicht ab. Der Regen soll laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes noch bis mindestens Mitte der Woche andauern.