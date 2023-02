Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Reetdachhaus brennt komplett nieder Von dpa | 13.02.2023, 08:05 Uhr

Ein Reetdachhaus ist in Husby (Kreis Schleswig-Flensburg) durch einen Vollbrand komplett zerstört worden. Am Montagmorgen gab es zuerst nur einen Schornsteinbrand, der dann auf das Reetdach übersprang, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch das Feuer brannte das Haus komplett nieder. Vermutlich handle es sich um ein Einfamilienhaus. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt. Es gab keine Verletzten.