Vorsitzende der neuen Dänemark-Demokraten: Ex-Außenministerin Inger Støjberg. Die 50. Verschärfung des Ausländerrechts feierte sie mit einer Torte. Foto: Redaktion

Konkurrenz erdrückt Dänische Volkspartei

Dänemark: Rechtspopulistische Parteien haben sich verdreifacht

Von Frank Jung | 24.09.2022, 10:30 Uhr

Die einst so starke Dänische Volkspartei droht aus dem Parlament zu fliegen, aber zwei Konkurrenten sorgen in Dänemark für Dynamik am rechten Rand. Im Umfragen vor baldigen Wahlen zum Folketing verzeichnen „Dänemark-Demokraten“ und „Neue Bürgerliche“ Erfolge.