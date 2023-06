Landesrechnungshof Foto: picture alliance / dpa/Archivbild up-down up-down Haushalt Rechnungshof verlangt vom Land Ausgabenbremse Von dpa | 30.06.2023, 10:14 Uhr

Schleswig-Holstein muss nach Einschätzung des Landesrechnungshofs seine Ausgaben begrenzen. Diese seien in den letzten Jahren überproportional gestiegen, kritisiert Behördenpräsidentin Gaby Schäfer in ihrem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht. Bis 2027 würden die Mehrausgaben des Landes im Haushalt zu jährlichen Deckungslücken von über 500 Millionen Euro führen. „Diese Lücken muss die Landesregierung künftig schließen, und zwar durch Prioritätensetzung und Ausgabenbegrenzung“, schreibt die Rechnungshof-Präsidentin.