Förderung Rechnungshof kritisiert Nutzung von Notkredit für Northvolt Von dpa | 07.09.2023, 16:45 Uhr Rechnungshof-Präsidentin Schäfer

Der Landesrechnungshof hat die Finanzierung der Landesförderung einer geplanten Batteriefabrik in Dithmarschen durch den Ukraine-Notkredit kritisiert. „Fraglich ist nämlich, ob es sich bei der Förderung der Northvolt-Ansiedlung um ein Projekt handelt, das in einem unmittelbaren kausalen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg steht“, sagte Rechnungshof-Präsidentin Gaby Schäfer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der NDR berichtet.