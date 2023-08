Schleswig-Holstein Musik Festival Rebekka Bakken: Rockröhre, Mädchen, Stimmwunder aus Norwegen Von Dagmar Leischow | 10.08.2023, 11:29 Uhr Es gibt kaum etwas, was Rebekka Bakken nicht singen kann. Foto: Andreas H. Bitesnich up-down up-down

Die Norwegerin interpretiert Annie Lennox, Tom Waits und Elvis Presley und brilliert beim SHMF-Konzert auch mit ihren eigenen Songs. Nebenbei gewährt Rebekka Bakken dem Publikum im Schuppen C in Lübeck Einblick in ihr Leben und verrät, was sie in Lübeck besonders gern mag.