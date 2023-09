Extremismus Razzien gegen völkische Siedler: Zwei Einsatzorte im Norden Von dpa | 27.09.2023, 10:09 Uhr | Update vor 15 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei Razzien gegen völkische Siedler sind Einsatzkräfte am Mittwoch auch in Schleswig-Holstein aktiv gewesen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es zwei Einsatzorte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine weitere rechtsextremistische Vereinigung verboten. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten nach Angaben des Innenministeriums in Berlin 26 Wohnungen von 39 Mitgliedern sowie Räume des Vereins „Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ in zwölf Bundesländern.