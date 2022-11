Gefangene an den Fenstern der JVA Lübeck. Die Pandemie hatte den Schmuggel von Drogen zuletzt erschwert. Archivfoto: Eckard Gehm up-down up-down Razzia im Gefängnis Drei JVA-Beamte sollen Drogen in den Lübecker Knast geschmuggelt haben Von Eckard Gehm | 04.11.2022, 17:00 Uhr

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck sollen Bedienstete in den Handel und Schmuggel von Drogen verstrickt sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwölf Personen. In U-Haft kam bis jetzt niemand.