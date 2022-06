ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Herzogtum Lauenburg Räuber bedrohen 16-Jährige und erbeuten Geld und Schmuck Von dpa | 08.06.2022, 18:51 Uhr

Zwei Männer haben bei einem Raub in einem Haus in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine 16-Jährige massiv bedroht und Geld und Schmuck im Wert von 25.000 Euro erbeutet. Dies berichteten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Tat habe sich bereits am Samstagvormittag ereignet.