Er soll versucht haben, seine Mutter und zwei Kollegen zu vergiften – jetzt wird das Urteil gegen den Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters erwartet. Verkündet werden soll das Urteil des Landgerichts Hannover am Montag (11 Uhr).

Es könne aber auch sein, dass erneut in die Beweisaufnahme eingestiegen werde, sagte der Vorsitzende Richter Martin Grote. Zuvor hatten die Verteidiger des 62-Jährigen ein erneutes Gutachten beantragt.

Anwälte des angeklagten Musikers wollen Freispruch erringen

Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre Gefängnis für den Angeklagten gefordert und die anschließende Sicherungsverwahrung beantragt. Die Vertreterin der Anklage sagte, die Beweislage sei erdrückend, der 62-Jährige sei das einzige Bindeglied zwischen den drei Opfern.

Die Anwälte des Mannes forderten dagegen einen Freispruch. Sein Verteidiger sagte, aus seiner Sicht gebe es zahlreiche Gründe für Zweifel. Für ihn stehe nach der Beweisaufnahme zweifelsfrei fest, dass „tatsächlich jedes Tatmotiv fehlt“. Er sagte: „Er ist ein Feingeist, dessen Leben von Musik und Noten geprägt ist.“

Angeklagter gesteht, dass er sich Rattengift besorgte

Laut Anklage soll der 62-Jährige im September 2022 in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt haben. Einige Tage später soll er den zwei Orchesterkollegen – einem Mann und einer Frau – auf einer Konzertreise einen Knoblauchdip mit dem Gift gereicht haben.

Die Opfer sollen Blutgerinnungsstörungen erlitten haben, an denen sie hätten sterben können. Der Angeklagte nannte es „ganz unvorstellbar“, seiner Mutter oder seinen Freunden zu schaden.

Er gab aber zu, tatsächlich Rattengift bestellt zu haben, um einem Kollegen zu schaden, von dem er sich gemobbt fühlte. Diese Pläne habe er jedoch aufgegeben, das Gift entsorgt. Der Mann steht wegen der Vorwürfe schon zum zweiten Mal vor Gericht, die erste Hauptverhandlung wurde wegen der Erkrankung einer Richterin ausgesetzt und musste neu beginnen.