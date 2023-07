Wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann, muss nur noch halb so lange ins Gefängnis. Foto: Rene Traut via www.imago-images.de up-down up-down Häftlinge mit Geldstrafen Ratenzahlung statt Knast – So wollen CDU und Grüne die Gefängnisse in SH entlasten Von Eckard Gehm | 26.07.2023, 06:00 Uhr | Update vor 57 Min.

In Schleswig-Holstein sitzen zwölf Prozent der Gefangenen in einer JVA, weil sie eine Geldstrafe nicht beglichen haben. Pro Häftling und Monat kostet das den Steuerzahler 6000 Euro. Was das Land jetzt ändern will.