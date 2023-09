Bundesanwaltschaft Rädelsführer von syrischer Terror-Organisation festgenommen Von dpa | 07.09.2023, 12:38 Uhr | Update vor 57 Min. Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat in Kiel und München zwei mutmaßliche Mitglieder der syrischen Terror-Organisation „Liwa Jund al-Rahman“ festnehmen lassen. Einer der beiden Syrer soll die bewaffnete Rebellentruppe 2013 gegründet und angeführt haben, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde am Donnerstag mit. Auch sei er dringend verdächtig, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Die Wohnungen der Beschuldigten seien durchsucht worden.