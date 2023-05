Rettungswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Herzogtum Lauenburg Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Von dpa | 16.05.2023, 08:34 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 72 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Als der Hamburger nach links abbog, merkte er nicht, dass ihn ein Autofahrer überholte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin kollidierte der Radfahrer mit dem Wagen. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Autofahrer blieb unverletzt.