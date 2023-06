Montag in Hohn: Während die F-15 zum Start für einen Erkundungsflug ins Übungsgebiet aufbricht, landet eine C-130 Hercules der Air National Guard aus Texas mit Material und Personal für Air Defender 2023 auf dem Flugplatz. Foto: Bundeswehr/Spalkhaver up-down up-down Quartettspiel zum Nato-Manöver Diese acht Militärflieger sind beim Air Defender in SH im Einsatz Von shz.de | 12.06.2023, 19:43 Uhr

Was für Flugmaschinen sind das überhaupt, die beim Air Defender in SH am Himmel schweben? Spielend lernt sich mehr darüber. Ein Quartettspiel.