Sonne, Hitze und in den ersten Bundesländern stehen die Sommerferien vor der Tür. Schleswig-Holsteins Strände erwartet ein großer Ansturm an Besuchern und Badegästen.

Doch die steigenden Wassertemperaturen begünstigen auch die Ausbreitung ungebetener Gäste in Nord- und Ostsee: Quallen. Die Tiere wachsen schneller. Überfischung sorgt zudem dafür, dass natürliche Fressfeinde für die Quallen seltener werden. Winde bringen sie dann an die Küsten und vermiesen vielen Menschen so das Badevergnügen.

Die meisten heimischen Quallen sind harmlos. Die häufigste Art in Nord- und Ostsee ist etwa die ungiftige Ohrenqualle. Doch es gibt auch solche, deren Gift auf der menschlichen Haut zu Reizungen oder verbrennungsähnlichen Symptomen führt.

Diese Quallen kommen in Nord- und Ostsee vor:

Ohrenqualle: Flacher Schirm, etwa tellergroß, durchsichtig, viel kurze Randtentakel, vier ring- oder ohrenförmige Geschlechtsorgane oft violett, aber auch weiß bis rotorange - ungefährlich

Seestachelbeere: rund bis einförmig, durchsichtig, nur etwa 2 Zentimeter groß, zwei lange Fangtentakeln - ungefährlich

Feuerqualle (eigentlich: gelbe Nesselqualle oder Haarqualle): Schirm innen gelbbraun, tellergroß teilweise auch größer, fädige Tentakel, die am von der Unterseite des Schirms herabhängen - stark nesselnd, stark brennende Schmerzen möglich, gefolgt von Juckreiz und teilweise Blasenbildung. Sehr selten kommt es zu systemischen Körperreaktionen, wie zum Beispiel Magen- und Darmbeschwerden mit Übelkeit und Erbrechen bis zu Atem-, Herz-Kreislauf- und / oder Bewusstseinsstörungen.

Blaue Nesselqualle: Vorwiegend in der Nordsee, kleiner als Feuerqualle, Schirmfarbe variiert von hellblau bis kräftig blau, durchsichtig bis blassgelb oder grau - stark nesselnd, stark brennende Schmerzen möglich, gefolgt von Juckreiz und teilweise Blasenbildung. Sehr selten kommt es zu systemischen Körperreaktionen, wie zum Beispiel Magen- und Darmbeschwerden mit Übelkeit und Erbrechen bis zu Atem-, Herz-Kreislauf- und / oder Bewusstseinsstörungen.

Kompassqualle: Schirm mit charakterlicher Strichzeichnung, lange Tentakel am Rand, vier lange Mundarme - stark nesselnd, stark brennende Schmerzen möglich, gefolgt von Juckreiz und teilweise Blasenbildung. Sehr selten kommt es zu systemischen Körperreaktionen, wie zum Beispiel Magen- und Darmbeschwerden mit Übelkeit und Erbrechen bis zu Atem-, Herz-Kreislauf- und / oder Bewusstseinsstörungen.

Doch ob nun giftig oder nicht spielt für viele Menschen gar keine Rolle. Sie ekeln sich vor den glibberigen Mitschwimmern und mögen gar nicht mehr ins Wasser gehen. Andere stört es wiederum gar nicht. Wie sieht es bei Ihnen aus? Das wollen wir heute in der Umfrage des Tages wissen. Stimmen Sie gern - wie immer auch ohne Abo - ab.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.