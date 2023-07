Sylt Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Gentrifizierung Punk-Protestcamp bis 20. August in Tinnum auf Sylt Von dpa | 21.07.2023, 16:03 Uhr

Punks starten an diesem Montag in Tinnum auf Sylt ein mehrwöchiges Protestcamp. Die nordfriesische Kreisverwaltung erließ dazu am Freitag einen Auflagenbescheid mit diversen Vorgaben, so für das Aufstellen von Toiletten und eines Müllcontainers. Das Camp an der Tinnumer Festwiese ist bis zum 20. August angemeldet.