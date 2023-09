Polizei sah keine Gefahr Sohn soll Mutter getötet haben: Stunden vorher bat sie die Lübecker Polizei um Hilfe Von Eckard Gehm | 29.09.2023, 15:30 Uhr | Update vor 23 Min. Polizisten bringen den Sohn zum Streifenwagen, schützen ihn dabei mit Decken. Um keine Spuren an seinem Körper zu verwischen, wurde ihm ein weißer Spurensicherungsoverall angezogen. Foto: Mpopics up-down up-down

Den ganzen Vormittag bat sie die Polizei um Hilfe, am Nachmittag war sie nicht mehr am Leben. Der Tod einer Mutter durch die Hände ihres Sohnes sorgt in Lübeck für Entsetzen. Jetzt erklärt die Staatsanwaltschaft, warum der Sohn nicht eingewiesen werden konnte.