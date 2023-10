Kriminalität Prozessbeginn gegen 24-Jährigen wegen tödlichen Messerstichs Von dpa | 12.10.2023, 17:31 Uhr | Update vor 18 Min. Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen eines tödlichen Messerstichs in den Kopf eines Mitbewohners muss sich ein 24 Jahre alter Mann von Freitag (9.15 Uhr) an vor dem Landgericht Flensburg wegen Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 19. Dezember vergangenen Jahres den 28-Jährigen während eines Streits so heftig mit einem Messer verletzt zu haben, dass dieser trotz Notoperation zwei Tage später im Krankenhaus starb. In dem Streit ging es demnach vermutlich um Geld. Täter und Opfer stammen aus Somalia.