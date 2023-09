Femizid Prozess wegen versuchten Mordes an Ehefrau: Urteil erwartet Von dpa | 01.09.2023, 01:48 Uhr Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Prozess wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau gegen einen 62-Jährigen will das Landgericht Flensburg am Freitag (10.15 Uhr) das Urteil verkünden. Der Mann soll am 2. Dezember 2022 in Flensburg in der gemeinsamen Wohnung zunächst mit einem dünnen Nylonseil und dann mit der Hand versucht haben, die damals 52-Jährige zu erwürgen. Nach heftiger Gegenwehr ist der Frau nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Flucht gelungen. Der Deutsche hatte demnach nicht verwinden können, dass sich seine Frau von ihm getrennt und den Umzug in eine andere Wohnung vorbereitet hat. Die Frau ist Nebenklägerin in dem Prozess.