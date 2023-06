Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Lübeck Prozess um Überfall auf Juwelier: Möglicherweise Urteil Von dpa | 18.06.2023, 17:53 Uhr

Der Prozess um einen Raubüberfall auf einen Juwelier in Timmendorfer Strand wird am Montag (10.00) fortgesetzt. Der Angeklagte hatte die Tat am Landgericht Lübeck am ersten Verhandlungstag gestanden. Er habe im Juli 2017 gemeinsam mit einem bereits verurteilten Mittäter bei dem Überfall hochwertige Armbanduhren im Wert von mehr als 170.000 Euro erbeutet, sagte der heute 47-Jährige. Wegen des Geständnisses kann nach Angaben des Gerichts möglicherweise bereits am Montag ein Urteil gesprochen werden. Es ist der zweite Verhandlungstag.