Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Prozess um tödlichen Arbeitsunfall wird fortgesetzt Von dpa | 30.08.2022, 01:49 Uhr

Der Prozess gegen zwei Männer vor dem Amtsgericht Kiel wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls auf einem U-Boot wird am Dienstag (10.00 Uhr) fortgesetzt. Der erste Verhandlungstag am Montag endete bereits kurz nach Beginn. Die Beteiligten sollten zunächst Gelegenheit bekommen, den umfangreichen Havariebericht der Marine zu dem Fall zu lesen. Möglicherweise könne so eine langwierige Beweisaufnahme vermieden werden, sagte Richterin Elisabeth Bellmann.