Landgericht Itzehoe Prozess um Messerattacke bei Brokstedt startet Anfang Juli Von dpa | 13.06.2023, 16:53 Uhr

Der Prozess um den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) beginnt am 7. Juli vor dem Landgericht Itzehoe. Die 6. Große Strafkammer habe das Hauptverfahren gegen den Angeklagten eröffnet, teilte eine Gerichtssprecherin am Dienstag mit.