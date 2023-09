Landgericht Kiel Prozess um „Koks-Taxi“: Strafmilderung für Drogenkuriere Von dpa | 13.09.2023, 12:53 Uhr | Update vor 13 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mildere Strafen für zwei Drogenkuriere: Im ersten Prozess um einen florierenden Drogenlieferdienst per „Koks-Taxi“ im Kreis Segeberg waren die beiden Männer als Mitangeklagte zu drei Jahren und zehn Monaten sowie drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nun erhielten sie am Landgericht Kiel jeweils vier Monate weniger, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Das Urteil vom Vortag ist demnach noch nicht rechtskräftig. (Aktenzeichen: 1 KLs 593 Js 29935/21). Zunächst hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.