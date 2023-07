Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Prozess um Auto-Attacke bei AfD-Kundgebung startet in Kiel Von dpa | 03.07.2023, 04:02 Uhr

Mehr als zweieinhalb Jahre nach einer lebensgefährlichen Auto-Attacke auf Demonstranten in Henstedt-Ulzburg startet am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen heute 22-Jährigen. Laut Anklage soll der Mann am Rande einer Demonstration gegen eine AfD-Versammlung am 17. Oktober 2020 bewusst mit einem Auto auf den Gehweg gefahren sein. Er soll dabei vier Menschen angefahren und verletzt haben.