Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Lübeck Prozess nach tödlichen Stichen auf Großvater endet Von dpa | 10.10.2022, 02:49 Uhr

Der Prozess gegen einen 18-Jährigen, der seinen Großvater erstochen haben soll, endet voraussichtlich am Montag am Landgericht Lübeck (Verhandlungsbeginn 9.00 Uhr). Geplant sind nach Angaben des Gerichts Plädoyers und Urteil. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, im März in Geesthacht mehrfach mit einem Messer auf den 70-Jährigen eingestochen zu haben. Dabei sei er betrunken gewesen.