Nationalsozialismus Prozess gegen KZ-Sekretärin: Zeugin aus Australien Von dpa | 14.06.2022, 02:03 Uhr

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute (9.00 Uhr) eine Überlebende des Lagers aus Australien hören. Die Nebenklägerin Halina Strnad hatte bereits Anfang 2020 in einem anderen Prozess in Hamburg gegen einen ehemaligen SS-Wachmann in Stutthof ausgesagt. Demnach war die gebürtige Polin im Sommer 1944 zusammen mit ihrer Mutter von Auschwitz nach Stutthof bei Danzig gebracht worden. Ihre Mutter starb dort an Typhus. Ihr selbst gelang Anfang 1945 auf einem sogenannten Todesmarsch die Flucht. Die heute 95-Jährige soll ihre Aussage über eine Videoverbindung machen.