Die Angeklagte Irmgard F. sitzt im Gerichtssaal. Foto: Christian Charisius/dpa/Pool/dpa/Archivbild
Nationalsozialismus Prozess gegen KZ-Sekretärin: Überlebender als Zeuge
Von dpa | 28.06.2022, 02:48 Uhr

Im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof will das Landgericht Itzehoe am Dienstag (10.00 Uhr) den polnischen Überlebenden Marek Dunin-Wasowicz hören. Der 95-jährige Nebenkläger soll per Video dazu geschaltet werden. Angeklagte in dem Verfahren ist die 97 Jahre alte Irmgard F. Von Juni 1943 bis April 1945 soll sie als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers bei Danzig gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben.