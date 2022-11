Itzerhoer Richter im ehemaligen KZ Stutthof Foto: Jan Dzban/PAP/dpa up-down up-down Landgericht Prozess gegen KZ-Sekretärin: Bericht über Polen-Besuch Von dpa | 08.11.2022, 02:48 Uhr

Im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im KZ Stutthof werden am Dienstag (10.00 Uhr) die Ergebnisse des Besuchs von zwei Richtern in dem ehemaligen Lager vorgestellt. Der Vorsitzende der Strafkammer des Landgerichts Itzehoe und eine weitere Richterin hatten dort am vergangenen Freitag vor allem das Kommandanturgebäude in Augenschein genommen.