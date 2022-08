Justitia FOTO: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter: Plädoyers erwartet Von dpa | 24.08.2022, 17:44 Uhr

Im Prozess gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen vor dem Lübecker Landgericht werden voraussichtlich am Donnerstag die Plädoyers gehalten. Zuvor sind noch letzte Beweisanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung geplant. Nommensen wird vorgeworfen, in 16 Fällen Polizeiinterna an einen befreundeten Journalisten durchgestochen zu haben. Er hat diese Vorwürfe zu Beginn des Prozesses gestanden.