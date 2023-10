Amtsgericht Eutin Untreue-Prozess gegen Christoph Gehl: Ein Wahlsieger auf der Anklagebank Von Eckard Gehm | 11.10.2023, 06:00 Uhr Nach der gewonnenen Wahl freute sich Christoph Gehl vor dem Eutiner Rathaus mit erhobenen Daumen über seinen Sieg. Einen Monat später erklärte er wegen der Untreu-Vorwürfe seinen Amtsverzicht. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Er war zum Bürgermeister von Eutin gewählt worden, doch sein Amt trat Christoph Gehl nie an. Kurz nach seinem Wahlsieg kam heraus, dass er in die SPD-Parteikasse gegriffen hatte. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen ihn.