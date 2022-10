Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Prozess: 24-Jähriger soll zwei Mädchen vergewaltigt haben Von dpa | 20.10.2022, 17:22 Uhr

Vor dem Kieler Amtsgericht muss sich seit Donnerstag ein 24 Jahre alter Mann wegen zweifachen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft verging sich der Angeklagte Mitte Januar 2020 in seiner Wohnung in Kiel an zwei Mädchen, die eine damals 12, die andere 14 Jahre alt.