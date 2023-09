Energie Protest gegen umstrittene CCS-Technik: Anhörung im Landtag Von dpa | 27.09.2023, 10:29 Uhr | Update vor 1 Std. Landtag Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down

Gegen eine Nutzung der umstrittenen CCS-Technik zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid in der Nordsee haben Umweltschützer am Mittwoch vor dem Landtag in Kiel demonstriert. Aus Anlass einer ganztägigen Expertenanhörung im Parlament erklärte ein Bündnis des BUND mit Organisationen wie Fridays for Future und Greenpeace, CCS (Carbon Capture and Storage) berge große Risiken für Umwelt und Natur. Zudem sei die Technologie volkswirtschaftlicher Unsinn, behindere die Energiewende und nehme die Möglichkeiten des biologischen Klimaschutzes nicht wahr.