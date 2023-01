Sabine Sütterlin-Waack Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Verbände Protest gegen Einschränkungen bei Bürgerbeteiligung Von dpa | 31.01.2023, 17:40 Uhr

Auch gegen entschärfte Pläne der schwarz-grünen Koalition für Einschnitte bei Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein regt sich weiterhin Widerstand. Ein Bündnis von 20 Verbänden und Vereinen bekräftigte am Dienstag die Forderung, von den Plänen abzusehen. Andernfalls drohten verheerende Folgen für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. Bürgerbegehren würden in den Kommunen künftig weitgehend verhindert. Das Bündnis erwägt auch eine Volksinitiative.