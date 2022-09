Foto: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz Zum Tag des Friedhofs Berühmte Gräber: All diese Prominenten wurden in Schleswig-Holstein beigesetzt Von shz.de | 14.09.2022, 20:36 Uhr

Der Tag des Friedhofs am 17. und 18. September 2022 steht unter dem Motto „In Gedenken - In Gedanken“. Zu diesem Anlass gegen das Vergessen blicken wir auf prominente Persönlichkeiten, die in Schleswig-Holstein ihre letzte Ruhe fanden.