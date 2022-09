Daniel Günther Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Forschung Projekt Marispace-X für digitales Abbild der Meere startet Von dpa | 21.09.2022, 18:37 Uhr

Mit dem Projekt Marispace-X wollen Experten hochdetaillierte digitale Abbilder der Meere erstellen. „Bei dem Projekt geht es um den Meeres- und Klimaschutz, um die Beschleunigung der Energiewende und um die Räumung der Munitionsaltlasten aus dem Meer“, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch zum Start des Projekts in Kiel. Handlungsbedarf bestehe nicht nur aus Umwelt- und Klimaschutzgründen, sondern auch, weil die Energieunabhängigkeit Deutschlands durch einen schnelleren Ausbau der Windkraft auf See gestärkt werde. Marispace-X steht für „Maritime Smart Sensor Data Space X“.