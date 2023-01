„Peinlich“: Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Christopher Vogt kritisiert Landesbildungsministerin Karin Prien. Foto: Staudt up-down up-down Milliarden für Brennpunktschulen Kritik von Prien an FDP-Programm: Christopher Vogt schießt zurück Von Henning Baethge | 20.01.2023, 14:52 Uhr

Der Bund will jährlich eine Milliarde Euro für Problemschulen bereitstellen, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin reicht das nicht – was wiederum FDP-Landtagsfraktionschef Vogt auf die Palme bringt. Was er Prien vorwirft.