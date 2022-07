ARCHIV - Besucher der Travemünder Woche 2020 stehen am Ufer der Trave. Foto: Carsten Rehder/dpa FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Segelsport Programm der Travemünder Woche 2022 wird vorgestellt Von dpa | 19.07.2022, 01:48 Uhr

Nach einem Jahr Zwangspause wegen der Corona-Pandemie und einem Jahr fast ohne Programm an Land soll es in diesem Jahr wieder eine vollständige Travemünder Woche geben. Heute (11:00 Uhr) wollen die Veranstalter das Programm der Segelsportveranstaltung bekannt geben, die am 22. Juli eröffnet wird. Nach ersten Angaben werden etwa 550 Boote und 1400 Segler in 22 Segelwettbewerben starten.