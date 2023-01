Karin Prien Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt up-down up-down Bildungsministerin Prien zu tödlicher Messerattacke: „Das ganze Land trauert“ Von dpa | 27.01.2023, 10:39 Uhr

Nach der Messerattacke von Brokstedt hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien an der Schule der beiden Opfer ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Ich bin heute hergekommen, um in erster Linie zum Ausdruck zu bringen, dass wir mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrkräften, den Sozialarbeitern, den Schulpsychologen gemeinsam trauern. Das ganze Land trauert“, sagte die CDU-Politikerin am Freitagmorgen im Anschluss an die Gespräche in Neumünster.