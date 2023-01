CDU Foto: Oliver Dietze/dpa/Symbolbild up-down up-down Parteien Prien will notfalls Antrag auf Ausschluss von Maaßen stellen Von dpa | 24.01.2023, 13:48 Uhr

CDU-Bundesvize Karin Prien hat erneut einen Parteiausschluss von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gefordert. „Sollte Herr Maaßen bei unserer nächsten Bundesvorstandssitzung am 13. Februar noch Mitglied der CDU sein, werde ich einen entsprechenden Antrag an den Bundesvorstand stellen, ihn aus unserer Partei auszuschließen“, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin am Dienstag in Kiel. Maaßen und dessen Äußerungen seien in der Union nicht mehr tolerabel.