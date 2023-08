Bildungsministerium Prien will Handynutzung an Grundschulen eindämmen Von dpa | 15.08.2023, 14:31 Uhr Handyverbot Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will die Nutzung von Handys in den Grundschulen in Schleswig-Holstein reglementieren. Es gehe nicht darum, dass es keine Handys mehr in den Schulen geben solle, sondern darum, die private Nutzung während der Unterrichtszeiten zu unterbinden, sagte ein Sprecher des Ministeriums. „Man darf Bildschirmzeit am Handy nicht mit einem gelingenden Zugang zu Digitalisierung verwechseln“, sagte Prien den „Lübecker Nachrichten“ (Dienstag).