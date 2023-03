Bildungsministerin Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Archivbild up-down up-down Bildungsministerin Prien: Schulen können Gewaltprobleme nicht allein lösen Von dpa | 31.03.2023, 15:02 Uhr

Über die Gewalttat gegen eine 13-Jährige in der dithmarscher Kreisstadt Heide hat Bildungsministerin Karin Prien mit Schülern, Elternvertretern, Lehrern, Schulleitungen und weiteren Akteuren wie Jugendhilfe und Polizei gesprochen. Der furchtbare Vorfall habe die ganze Republik bewegt, sagte die CDU-Politikerin am Freitag nach dem Treffen im Schulzentrum Heide-Ost. „Wir haben uns sehr intensiv in einem vertraulichen Kreis darüber ausgetauscht, wie die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Institutionen verbessert werden kann.“