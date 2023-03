Karin Prien Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Bildungsministerin Prien kritisiert Bildungsgipfel Von dpa | 14.03.2023, 11:34 Uhr

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat den Bildungsgipfel in Berlin kritisiert. Die CDU-Politikerin bemängelte am Dienstag im Radiosender „NDR Info“ das Fehlen einer Tagesordnung und einer gemeinsamen Vorbereitung. „Also alle Voraussetzungen, die man eigentlich braucht, um gut miteinander arbeiten zu können und das wäre so dringend nötig, (...) liegen leider nicht vor und deshalb liegt der Verdacht nah, dass hier eher lustlos der Koalitionsvertrag abgearbeitet werden soll (...)“, sagte Prien.